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Грегор Кобель перед матчем с Шахтёром: Хорошую команду характеризует то, как вы выходите из сложного периода
Вратарь Боруссии поделился ожиданиями от матча с Шахтёром
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель поделился ожиданиями матча с "Шахтёром".
По словам голкипера, клуб в матче с украинской командой должен вернуть себе уверенность и легкость. Кобель рассчитывает на успех.
"Мы должны сконцентрироваться на себе, на своей игре, сыграть хорошую игру, набрать три очка, а все остальное приложится. Это непростая ситуация, когда ты все еще не выиграл в этом году. В жизни каждого спортсмена, каждого клуба бывают трудные этапы. Хорошую команду характеризует то, как вы выходите из сложного периода.
Важно, чтобы мы вернули себе безопасность и непринужденность и показали свою игру на поле с достоинством, с бегом, с дуэлями, со всем, что характеризует дортмундскую "Боруссию". Прежде всего, нам нужно чувство успеха. Мы должны выигрывать матчи", - сказал вратарь Грегор Кобель.
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Напомним, матч "Боруссии Д" с "Шахтёром" пройдёт 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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