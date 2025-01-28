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Грегор Кобель перед матчем с Шахтёром: Хорошую команду характеризует то, как вы выходите из сложного периода

Лига Чемпионов
Обновлено

Вратарь Боруссии поделился ожиданиями от матча с Шахтёром

Грегор Кобель перед матчем с Шахтёром: Хорошую команду характеризует то, как вы выходите из сложного периода

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель поделился ожиданиями матча с "Шахтёром".

По словам голкипера, клуб в матче с украинской командой должен вернуть себе уверенность и легкость. Кобель рассчитывает на успех.

"Мы должны сконцентрироваться на себе, на своей игре, сыграть хорошую игру, набрать три очка, а все остальное приложится. Это непростая ситуация, когда ты все еще не выиграл в этом году. В жизни каждого спортсмена, каждого клуба бывают трудные этапы. Хорошую команду характеризует то, как вы выходите из сложного периода.

Важно, чтобы мы вернули себе безопасность и непринужденность и показали свою игру на поле с достоинством, с бегом, с дуэлями, со всем, что характеризует дортмундскую "Боруссию". Прежде всего, нам нужно чувство успеха. Мы должны выигрывать матчи", - сказал вратарь Грегор Кобель.

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Напомним, матч "Боруссии Д" с "Шахтёром" пройдёт 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
BVB
Опубликовал: Владислав Прийменко
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