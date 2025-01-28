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Жирона – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Потенциальное противостояние украинцев в Европе

Жирона – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктора Цыганкова в этом матче мы скорее ожидаем увидеть, а вот доверится ли Микель Артета Зинченко — это вопрос открытый. Будем надеяться, что да, мы бы хотели увидеть противостояние наших соотечественников в матче Лиги Чемпионов.

"Жироне" уже не за что бороться, и "Арсенал" практически гарантировал себе топ-8, поэтому также можно играть в экономном режиме.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 11.

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Трансляция матча "Жирона" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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