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Жирона – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Потенциальное противостояние украинцев в Европе
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктора Цыганкова в этом матче мы скорее ожидаем увидеть, а вот доверится ли Микель Артета Зинченко — это вопрос открытый. Будем надеяться, что да, мы бы хотели увидеть противостояние наших соотечественников в матче Лиги Чемпионов.
"Жироне" уже не за что бороться, и "Арсенал" практически гарантировал себе топ-8, поэтому также можно играть в экономном режиме.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 11.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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