Жирона – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Виктора Цыганкова в этом матче мы скорее ожидаем увидеть, а вот доверится ли Микель Артета Зинченко — это вопрос открытый. Будем надеяться, что да, мы бы хотели увидеть противостояние наших соотечественников в матче Лиги Чемпионов.

"Жироне" уже не за что бороться, и "Арсенал" практически гарантировал себе топ-8, поэтому также можно играть в экономном режиме.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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