  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Виктор Цыганков попытается разочаровать команду Артеты

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" уже не рассчитывает на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов и играет исключительно за собственный престиж и для собственных болельщиков. Последний матч будет против "Арсенала", у которого также не очень много мотивации, но все же желательно не проиграть, чтобы выйти в 1/8.

Интересно, найдется ли место в стартовом составе для Зинченко, чтобы мы увидели полноценное украинское противостояние.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

Favbet
5.20
4.25
1.63
Узнать больше

Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Жирона. "Монтильиви"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 11

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Жирона" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Коди Гакпо - об игре с ПСВ: Это будет особенный момент для меня
yellow-arrow
Интер - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Астон Вилла - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Мичел Санчес Микель Артета Александр Зинченко Виктор Цыганков Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости