Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Жирона" уже не рассчитывает на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов и играет исключительно за собственный престиж и для собственных болельщиков. Последний матч будет против "Арсенала", у которого также не очень много мотивации, но все же желательно не проиграть, чтобы выйти в 1/8.

Интересно, найдется ли место в стартовом составе для Зинченко, чтобы мы увидели полноценное украинское противостояние.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Жирона. "Монтильиви"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 11

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