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Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Виктор Цыганков попытается разочаровать команду Артеты
Getty Images / Global Images Ukraine
"Жирона" уже не рассчитывает на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов и играет исключительно за собственный престиж и для собственных болельщиков. Последний матч будет против "Арсенала", у которого также не очень много мотивации, но все же желательно не проиграть, чтобы выйти в 1/8.
Интересно, найдется ли место в стартовом составе для Зинченко, чтобы мы увидели полноценное украинское противостояние.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00. Жирона. "Монтильиви"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 11
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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