  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. И.о тренера Боруссии Д назвал сильные стороны Шахтёра
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И.о тренера Боруссии Д назвал сильные стороны Шахтёра

Лига Чемпионов

Похвально

И.о тренера Боруссии Д назвал сильные стороны Шахтёра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

И.о тренера дортмундской "Боруссии" назвал сильные стороны "Шахтёра".

По словам Майка Туллберга, украинский клуб хорошо владеет мячом и в клубе есть футболисты, которые решают при выходе один на один.

"Шахтер" очень силен во владении мячом. У них много игроков, которые хороши в ситуациях 1 на 1, но гораздо важнее то, как мы реализуем свои сильные стороны на поле", - сказал Туллберг.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Перед матчем немецкий клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов с 12-ю баллами. "Шахтёр" - 27-й с 7-ю баллами в 7-ми матчах.

Напомним, что матч между дортмундской "Боруссией" и донецким "Шахтёром" состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
ПСВ – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Брест - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Штутгарт - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости