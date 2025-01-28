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И.о тренера Боруссии Д назвал сильные стороны Шахтёра
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
И.о тренера дортмундской "Боруссии" назвал сильные стороны "Шахтёра".
По словам Майка Туллберга, украинский клуб хорошо владеет мячом и в клубе есть футболисты, которые решают при выходе один на один.
"Шахтер" очень силен во владении мячом. У них много игроков, которые хороши в ситуациях 1 на 1, но гораздо важнее то, как мы реализуем свои сильные стороны на поле", - сказал Туллберг.
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Перед матчем немецкий клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов с 12-ю баллами. "Шахтёр" - 27-й с 7-ю баллами в 7-ми матчах.
Напомним, что матч между дортмундской "Боруссией" и донецким "Шахтёром" состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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