Брест - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Мадридскому "Реалу" будет трудно зацепиться за место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов, чтобы пройти сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы знаем, что подопечные Карло Анчелотти всегда могут удивить результатом игры, но в этом случае не все зависит от королевского клуба. "Брест", у которого на одно очко больше, чем у "Реала", может дать бой на своем поле за выход в плей-офф, минуя стыковые матчи. Кто же окажется сильнее?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 9.

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