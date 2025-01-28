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Брест - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Брест - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридскому "Реалу" будет трудно зацепиться за место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов, чтобы пройти сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы знаем, что подопечные Карло Анчелотти всегда могут удивить результатом игры, но в этом случае не все зависит от королевского клуба. "Брест", у которого на одно очко больше, чем у "Реала", может дать бой на своем поле за выход в плей-офф, минуя стыковые матчи. Кто же окажется сильнее?
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 9.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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