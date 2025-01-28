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Наставник Штутгарта: ПСЖ - невероятно хорошая футбольная команда

Лига Чемпионов

Хенесс рассказал о французском клубе

Наставник Штутгарта: ПСЖ - невероятно хорошая футбольная команда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Себастьян Хенесс, главный тренер "Штутгарта", высказался о матче восьмого тура Лиги чемпионов, где его подопечные сыграют против "ПСЖ".

"Они невероятно хорошая футбольная команда. Они показали, что также могут бороться за победу. Команда действительно хорошая.

Перед нами стоит большая задача. Я не знаю, как играть на ничью. Мы хотим подготовиться как можно лучше и вести свою игру, если сможем", - сказал специалист.

Напомним, что 29 января в 22:00 по Киеву стартует матч "Штутгарт" - "ПСЖ".

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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