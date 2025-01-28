Наставник Штутгарта: ПСЖ - невероятно хорошая футбольная команда

Себастьян Хенесс, главный тренер "Штутгарта", высказался о матче восьмого тура Лиги чемпионов, где его подопечные сыграют против "ПСЖ".

"Они невероятно хорошая футбольная команда. Они показали, что также могут бороться за победу. Команда действительно хорошая.

Перед нами стоит большая задача. Я не знаю, как играть на ничью. Мы хотим подготовиться как можно лучше и вести свою игру, если сможем", - сказал специалист.