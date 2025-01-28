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Мюллер рассказал о шансах Баварии попасть в топ-8 в ЛЧ
Не большие, но они есть (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о шансах команды попасть в топ-8 в турнирной таблице Лиги чемпионов.
"Мы подготовились к завтрашней игре против ФК "Слован Братислава". Шансы на попадание в топ-8 не большие, но они есть. Мы хотим сделать все возможное, чтобы достичь этого. Основной фокус - показывать хорошую игру. В футболе все возможно", - сказал Томас.
Добавим, что матч восьмого тура ЛЧ "Бавария" - "Слован Братислава" стартует 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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