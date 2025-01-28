Мюллер рассказал о шансах Баварии попасть в топ-8 в ЛЧ

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о шансах команды попасть в топ-8 в турнирной таблице Лиги чемпионов.

"Мы подготовились к завтрашней игре против ФК "Слован Братислава". Шансы на попадание в топ-8 не большие, но они есть. Мы хотим сделать все возможное, чтобы достичь этого. Основной фокус - показывать хорошую игру. В футболе все возможно", - сказал Томас.