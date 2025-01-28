Маркевич: Шансы Шахтера в ЛЧ призрачные. Реализовать их будет почти невозможно

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился прогнозом на матч 8-го тура Лиги чемпионов, в котором " Шахтер " на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".

– Мирон Богданович, "Шахтер" подходит к матчу против "Боруссии" только с математическими шансами на плей-офф . Как думаете, нужно ли команде думать о них перед выходом на поле?

– Да я думаю, что нет. Шансы там призрачные. Реализовать их будет почти невозможно. Поэтому основное – где они играют и с какой командой. В такой ситуации важно проявить себя и постараться взять очки.

– Букмекеры оценивают шансы на победу "Шахтера" как 1 к 7. Соглашаетесь?

– Нет, это слишком много они дают. "Боруссия" сейчас не в том состоянии.

Конечно, у "Боруссии" есть преимущество, ведь дома они играют довольно неплохо. Однако это такое. Не всегда фаворит выигрывает.

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– Как "Шахтеру" нужно сыграть, чтобы рассчитывать на очки?

– Ну, нужно сыграть так же, как с "Брестом" (2:0). Хорошо действовали в обороне, потому и выиграли. Не было тех ошибок, которые они раньше допускали – очень легко давали себе забивать. А у "Бреста", в принципе, и моментов не было. Так же нужно в обороне сыграть и выбегать в контратаку. Тем более, там есть кому бежать впереди.

– Фактор знаменитой домашней арены "Боруссии" "Сигнал Идуна Парк" будет иметь влияние?

– Там постоянно аншлаг. На каждой игре 80 тысяч народа, как бы они ни играли. Выступать там приятно.

– Приятно, пожалуй, для игроков "Боруссии", а не для их соперников?

– А чего? Сыграть при такой аудитории… Расстроить такое количество болельщиков тоже приятно.