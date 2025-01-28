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Индзаги перед матчем с Монако рассказал о кадровой ситуации в команде

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Главный тренер Интера назвал футболистов, которые не сыграют

Индзаги перед матчем с Монако рассказал о кадровой ситуации в команде

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с "Монако".

По словам Симона Индзаги, три футболиста миланского клуба не выйдут на итоговый поединок Лиги Чемпионов

"У Тареми небольшая проблема... Мы посмотрим на него в день матча, но мы уверены в нём. Арнаутович в порядке: он усердно тренировался последние два дня. Нам нужно быть осторожными, учитывая количество предстоящих матчей. Чалханоглу, Ачерби и Корреа не будут участвовать в матче", - сказал Индзаги.

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"Интер" встретится с "Монако" в последнем матче Лиги Чемпинов. Перед поединком итальянский клуб занимает 4-е место с 16-ю очками, "Монако" - 10-й с 13-ю очками.

Встреча состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Интер (Милан) Монако Симоне Индзаги
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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