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Индзаги перед матчем с Монако рассказал о кадровой ситуации в команде
Главный тренер Интера назвал футболистов, которые не сыграют
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с "Монако".
По словам Симона Индзаги, три футболиста миланского клуба не выйдут на итоговый поединок Лиги Чемпионов
"У Тареми небольшая проблема... Мы посмотрим на него в день матча, но мы уверены в нём. Арнаутович в порядке: он усердно тренировался последние два дня. Нам нужно быть осторожными, учитывая количество предстоящих матчей. Чалханоглу, Ачерби и Корреа не будут участвовать в матче", - сказал Индзаги.
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"Интер" встретится с "Монако" в последнем матче Лиги Чемпинов. Перед поединком итальянский клуб занимает 4-е место с 16-ю очками, "Монако" - 10-й с 13-ю очками.
Встреча состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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