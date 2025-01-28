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Неделя еврокубков. Вероятно, последняя для Украины в этом сезоне

Лига Чемпионов
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Анонс матчей восьмого тура лигового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы

Неделя еврокубков. Вероятно, последняя для Украины в этом сезоне

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмой тур Лиги чемпионов – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем. Первые 8 команд таблицы выйдут в 1/8-ю финала турнира; места с 9-го по 24-е включительно выйдут в 1/16-ю финала турнира; места ниже 24-го попрощаются с еврокубками.

Восьмой тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем. Первые 8 команд таблицы выйдут в 1/8-ю финала турнира; места с 9-го по 24-е включительно выйдут в 1/16-ю финала турнира; места ниже 24-го попрощаются с еврокубками.

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Восьмой тур Лиги чемпионов состоится в один игровой день; восьмой тур Лиги Европы - также в один игровой день.

Теоретические шансы еще остаются, но практических – очень мало. Очень вероятно, что эта неделя станет последней в этом еврокубковом сезоне для Украины.

"Динамо" точно сойдет с дистанции. "Шахтеру" для прохода дальше нужна победа над "Боруссией" (Дортмунд) и счастливое стечение обстоятельств. Вероятность выхода невысока, но бороться за очки надо. Хотя бы для того, чтобы не опуститься ниже 23-го места в Таблице коэффициентов.

Подняться выше шансов практически нет. Опуститься ниже можно, если будет прорыв от Венгрии и/или Румынии. Хотя для них конкуренция с Украиной тоже очень непростая.

Одна из основных интриг последней недели лигового этапа еврокубков – борьба "Шахтера" и "Динамо" (Загреб) в рейтинге клубов (матчи обозначены символом *). "Рейнджерс" (Шотландия) "горняки" уже не обойдут, высока вероятность, что уступят "Олимпиакосу" (Греция). Но было бы полезно финишировать выше загребцев. Для этого нужна победа над "Боруссией" (любая) и поражение представителя Хорватии.

Словакия в этом сезоне нам уже не конкурент, но в следующем стартует выше нас. Еще одна интрига недели – наше заочное противостояние с Азербайджаном за стартовую позицию 2025/26. Нужно, чтобы "Карабах" набрал не больше очков, чем "Динамо" и "Шахтер" в сумме. Тогда мы останемся впереди.

Также еще в этом сезоне, и на старте следующего, нас может обойти Словения, которая вывела две команды в плей-офф Лиги конференций. Но за их попытками огорчить нас будем наблюдать уже в матчах на вылет. А пока – последний тур лигового этапа.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 29.01.2025

  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Милан" (Италия);
  • "Янг Бойз" (Швейцария) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Бавария" (Германия) 22:00 "Слован" (Словакия);
  • "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 22:00 "Шахтер" (Украина).
  • "Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Атлетико" (Испания)*.

Лига Европы. 30.01.2025

  • "Динамо" (Киев, Украина) 22:00 РФШ (Латвия);
  • ФКСБ (Румыния) 22:00 МЮ (Англия);
  • "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Карабах" (Азербайджан);
  • "Тоттенхэм" (Англия) 22:00 "Эльфсборг" (Швеция);
  • "Славия" (Чехия) 22:00 "Мальме" (Швеция);
  • "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 АЗ (Нидерланды);
  • "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия)*.

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