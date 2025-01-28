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Гвардиола - об игре против Брюгге: Мы хотели бы забить голы в первые 20 минут
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брюгге" в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.
"Мы хотели бы забить голы в первые 20 минут, много, много, много... Но я думаю, что этого не произойдет...
Мы должны выиграть игру, если нет... Мы хотим пройти дальше, получить еще один шанс сыграть еще две игры, чтобы пройти в следующие этапы. Это возможность, вызов, и мы его примем", - сказал Пеп.
"Манчестер Сити" 29 января сыграет против "Брюгге". Начало - в 22:00 по Киеву.
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