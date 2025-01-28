Гвардиола - об игре против Брюгге: Мы хотели бы забить голы в первые 20 минут

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брюгге" в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.

"Мы хотели бы забить голы в первые 20 минут, много, много, много... Но я думаю, что этого не произойдет...

Мы должны выиграть игру, если нет... Мы хотим пройти дальше, получить еще один шанс сыграть еще две игры, чтобы пройти в следующие этапы. Это возможность, вызов, и мы его примем", - сказал Пеп.