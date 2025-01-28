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Шанс для молодёжи. Девять основных футболистов Ливерпуля не полетели в Нидерланды
Победит ПСВ или Ливерпуль разрулит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Девять основных футболистов "Ливерпуля" не полетели в Нидерланды на матч Лиги Чемпионов против "ПСВ".
По информации журналиста The Athletic Джеймса Пирса, на матч не полетели почти все футболисты основы.
- Алиссон Беккер (вратарь),
- Трент Александер-Арнольд, Вирджил Ван Дейк, Ибраима Конате (все защитники),
- Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи (все полузащитники),
- Мохамед Салах и Луис Диас (нападающие).
Они останутся на клубной базе готовиться к матчу с "Борнмутом".
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Перед матчем с "ПСВ" "Ливерпуль" лидирует в таблице Лиги, набрав 21 очко в 7-ми матчах и ниже второго места не опустится. "ПСВ" - 19-е с 11-ю баллами.
Матч пройдёт 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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