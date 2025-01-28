Шанс для молодёжи. Девять основных футболистов Ливерпуля не полетели в Нидерланды

Девять основных футболистов "Ливерпуля" не полетели в Нидерланды на матч Лиги Чемпионов против "ПСВ".

По информации журналиста The Athletic Джеймса Пирса, на матч не полетели почти все футболисты основы.

Алиссон Беккер (вратарь),

Трент Александер-Арнольд, Вирджил Ван Дейк, Ибраима Конате (все защитники),

Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи (все полузащитники),

Мохамед Салах и Луис Диас (нападающие).

Они останутся на клубной базе готовиться к матчу с "Борнмутом".

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Перед матчем с "ПСВ" "Ливерпуль" лидирует в таблице Лиги, набрав 21 очко в 7-ми матчах и ниже второго места не опустится. "ПСВ" - 19-е с 11-ю баллами.

Матч пройдёт 29 января в 22:00 по киевскому времени.