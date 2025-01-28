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Астон Вилла - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Решающий тур
celticfc.com
Впервые в истории между собой сыграют английская "Астон Вилла" и шотландский "Селтик". Судьба их свела в 8-м туре Этапа лиги напрестижного европейского турнира. Команды уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов (минимум 1/16), но еще поборются за 1/8.
Матч состоится в среду, 29-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 16.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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