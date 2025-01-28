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Астон Вилла - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Решающий тур

Астон Вилла - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

celticfc.com

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Впервые в истории между собой сыграют английская "Астон Вилла" и шотландский "Селтик". Судьба их свела в 8-м туре Этапа лиги напрестижного европейского турнира. Команды уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов (минимум 1/16), но еще поборются за 1/8.

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Матч состоится в среду, 29-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 16.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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