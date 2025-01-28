  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер ПСВ - о Ливерпуле: Мы будем играть против очень хорошей команды
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер ПСВ - о Ливерпуле: Мы будем играть против очень хорошей команды

Лига Чемпионов

Бош поделился ожиданиями от предстоящего матча ЛЧ

Тренер ПСВ - о Ливерпуле: Мы будем играть против очень хорошей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСВ" Петер Бош высказался о соперниках команды в восьмом туре Лиги чемпионов - "Ливерпуль".

"Мы еще не квалифицировались. Все зависит от нас, и один балл должен вывести нас в следующую фазу, но мы, безусловно, идем к победе. И мы предпочитаем сделать это, играя в хороший футбол, чтобы развлечь болельщиков.

У нас есть уверенность, но мы будем играть против очень хорошей команды: возможно, лучшей в Европе на данный момент, а значит, и в мире. "Ливерпуль" - один из клубов, за которым я наблюдаю, когда у меня есть время, потому что мне очень нравится футбол, в который они играют", - сказал тренер "ПСВ".

Добавим, что матч "ПСВ" - "Ливерпуль" стартует 29 января в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеПСВ – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
По теме
yellow-arrow
Тренер Аталанты: Если мы сможем победить Барселону, то одолеем одну из сильнейших команд мира
yellow-arrow
Вспомните стартовый состав Шахтера в домашнем матче против Боруссии в квалификации Лиги чемпионов 2001/02? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Маркевич - о форвардах Шахтера: Не хочу обижать футболистов, но...
ПСВ (Эйндховен) Ливерпуль Петер Бош
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости