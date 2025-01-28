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Тренер ПСВ - о Ливерпуле: Мы будем играть против очень хорошей команды
Бош поделился ожиданиями от предстоящего матча ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСВ" Петер Бош высказался о соперниках команды в восьмом туре Лиги чемпионов - "Ливерпуль".
"Мы еще не квалифицировались. Все зависит от нас, и один балл должен вывести нас в следующую фазу, но мы, безусловно, идем к победе. И мы предпочитаем сделать это, играя в хороший футбол, чтобы развлечь болельщиков.
У нас есть уверенность, но мы будем играть против очень хорошей команды: возможно, лучшей в Европе на данный момент, а значит, и в мире. "Ливерпуль" - один из клубов, за которым я наблюдаю, когда у меня есть время, потому что мне очень нравится футбол, в который они играют", - сказал тренер "ПСВ".
Добавим, что матч "ПСВ" - "Ливерпуль" стартует 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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