Тренер ПСВ - о Ливерпуле: Мы будем играть против очень хорошей команды

Главный тренер "ПСВ" Петер Бош высказался о соперниках команды в восьмом туре Лиги чемпионов - "Ливерпуль".

"Мы еще не квалифицировались. Все зависит от нас, и один балл должен вывести нас в следующую фазу, но мы, безусловно, идем к победе. И мы предпочитаем сделать это, играя в хороший футбол, чтобы развлечь болельщиков.

У нас есть уверенность, но мы будем играть против очень хорошей команды: возможно, лучшей в Европе на данный момент, а значит, и в мире. "Ливерпуль" - один из клубов, за которым я наблюдаю, когда у меня есть время, потому что мне очень нравится футбол, в который они играют", - сказал тренер "ПСВ".