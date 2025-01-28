Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО

В восьмом, последнем туре лигового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграет против "Боруссии" (Дортмунд). "Горняки" будут гостить на действительно атмосферном стадионе "Сигнал Идуна Парк".

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В канун матча обе команды провели медиаактивности. В частности, "Шахтер" на 15 минут допустил на тренировку журналистов, среди которых был и корреспондент UA-Футбол Максим Кучер. На тренировке также присутствовали топ-менеджеры "Шахтера" Дарио Срна и Сергей Палкин.

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Напомним, что игра начнется 29-го января 2025-го года в 22:00. "Шахтер" устроит только победа в этом матче.