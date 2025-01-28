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Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Восьмой тур Лиги чемпионов

Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО

фото - Максим Кучер, UA-Футбол

UA-Футбол
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В восьмом, последнем туре лигового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграет против "Боруссии" (Дортмунд). "Горняки" будут гостить на действительно атмосферном стадионе "Сигнал Идуна Парк".

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В канун матча обе команды провели медиаактивности. В частности, "Шахтер" на 15 минут допустил на тренировку журналистов, среди которых был и корреспондент UA-Футбол Максим Кучер. На тренировке также присутствовали топ-менеджеры "Шахтера" Дарио Срна и Сергей Палкин.

Фотогалерея

Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО - фото 1Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО - фото 2Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО - фото 3Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО - фото 4Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО - фото 5Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО - фото 6Атмосферный Сигнал Идуна Парк. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Боруссией. ФОТО. ВИДЕО - фото 7

Напомним, что игра начнется 29-го января 2025-го года в 22:00. "Шахтер" устроит только победа в этом матче.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.01.2025 в 19:40
А где Ринат??
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
28.01.2025 в 19:40
А где Ринат??
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0
1
shura73 (угледар)
28.01.2025 в 19:59
не суй своё тупое е.....о куда не просят
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