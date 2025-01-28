Педриньо: Победы одерживают не бразильцы или украинцы, их одерживает Шахтер

Вингер "Шахтера" Педриньо прокомментировал взаимодействие на футбольном поле между украинцами и бразильцами во время матчей "горняков". Легионер на пресс-конференции в Дортмунде ответил на вопрос корреспондента UA-Футбол.

“ – В поединке против “Бреста” в основе вышло пять бразильцев – ровно столько же украинцев. Было ли лично вам легче общаться на поле?

– Если говорить о каких-то базовых коммуникационных моментах, то, безусловно, всегда легче общаться на родном языке. Однако у нас в “Шахтере”, как очень часто говорит Мистер, нет разделения на нации. У нас единственная нация – это нация "Шахтера". И победы не одерживают бразильцы или украинцы, их одерживает "Шахтер".

Я уверен, что в предыдущей игре против “Бреста” вы могли увидеть замечательное интернациональное взаимодействие представителей разных наций. В том числе украинцев. Многие наши партнеры с украинским гражданством создали для нас отличные возможности, помогали бразильцам отличиться, бразильцы помогали отличиться украинцам.

Поэтому я полностью считаю, что коммуникационный момент был важным, но не столь решающим”, – сказал Педриньо.