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Педриньо: Победы одерживают не бразильцы или украинцы, их одерживает Шахтер
Однако на поле легче коммуникировать на португальском
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Вингер "Шахтера" Педриньо прокомментировал взаимодействие на футбольном поле между украинцами и бразильцами во время матчей "горняков". Легионер на пресс-конференции в Дортмунде ответил на вопрос корреспондента UA-Футбол.
“ – В поединке против “Бреста” в основе вышло пять бразильцев – ровно столько же украинцев. Было ли лично вам легче общаться на поле?
– Если говорить о каких-то базовых коммуникационных моментах, то, безусловно, всегда легче общаться на родном языке. Однако у нас в “Шахтере”, как очень часто говорит Мистер, нет разделения на нации. У нас единственная нация – это нация "Шахтера". И победы не одерживают бразильцы или украинцы, их одерживает "Шахтер".
Я уверен, что в предыдущей игре против “Бреста” вы могли увидеть замечательное интернациональное взаимодействие представителей разных наций. В том числе украинцев. Многие наши партнеры с украинским гражданством создали для нас отличные возможности, помогали бразильцам отличиться, бразильцы помогали отличиться украинцам.
Поэтому я полностью считаю, что коммуникационный момент был важным, но не столь решающим”, – сказал Педриньо.
Во встрече с "Брестом" Педриньо провел на поле 83 минуты. Он вышел в старте впервые за последние четыре официальных поединка "Шахтера".
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Завтра, 29 января, "горняки" встретятся с "Боруссией" в Дортмунде в рамках восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00.
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