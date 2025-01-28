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Маркевич - о форвардах Шахтера: Не хочу обижать футболистов, но...

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Но это не уровень Лиги чемпионов

Маркевич - о форвардах Шахтера: Не хочу обижать футболистов, но...

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич перед матчем "Шахтера" с "Боруссией" в Лиге чемпионов высказался относительно проблем "горняков" в линии атаки.

- Нападающие, которые были у "Шахтера" – не для Лиги чемпионов. С "Брестом" правильно сыграли практически без нападающего. Главное, что впереди быстрые игроки. Когда команда играет на контратаках, это всегда дает результат. Ничего здесь нет страшного.

– Может быть, "Шахтеру" вообще не нужен классический нападающий?

– Да он-то нужен, однако это должен быть действительно нападающий, а не просто так…

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– То есть Келси и Сикан – не игроки для Лиги чемпионов?

– Не хочу обижать футболистов. Я понимаю, что сейчас не так просто найти нападающих. Тем более привезти их в Украину.

Но… В чемпионате Украины еще куда не шло. Где-то они могут что-то сделать.

– Кто, на ваш взгляд, должен вести команду за собой?

– Да трудно сказать. Здесь они все должны понять, где они играют. Теперь команда на позитиве. Я считаю, если команда надежно сыграет в обороне и не проигрывает борьбу, особенно в центре поля, у нас есть хорошие шансы.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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