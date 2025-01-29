Зальцбург - Атлетико Мадрид: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Австрийский "Зальцбург" завершает свой непростой еврокубковый сезон с серией неудач, включая последнее поражение от "Реала". Несмотря на кадровые проблемы и отсутствие ключевых игроков, команда Томаса Леча постарается достойно закончить выступления в Лиге чемпионов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

Лига чемпионов, 8 тур

29 января 2025 года, 22:00 - Ред Булл Арена

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Зальцбург - Атлетико Мадрид

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 14

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.