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Пушич: Мы очень благодарны нашим фанам за поддержку. Продолжайте болеть за Шахтер
"Горняки" второй подряд евросезон проводят в Германии
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на предматчевой конференции накануне поединка с "горняками" ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол по поводу основного этапа евросезона в Германии.
“ – Это ваш пятый матч Лиги чемпионов в Германии в этом сезоне. Как вы оцените поддержку болельщиков, а также поддержку самой Германии?
– Во-первых, ты всегда должен быть благодарен стране, которая принимает тебя в такое время. Так что наши благодарности идут к немецким людям.
Это всегда трудно называть домашними играми, потому что, как вы знаете, мы никогда не играли реальных домашних матчей. Но все равно мы ощущали теплые приемы здесь и поддержку от многих украинских людей. Фанаты со всей Европы приезжали на поединок болеть за нас. Мы очень благодарны за это.
С моей стороны также хочу поблагодарить всех за поддержку. Потому что для фанов это не так легко преодолеть этот весь путь и увидеть, как команда играет в другой стране. Это нелегко вообще.
Еще раз спасибо за всю поддержку. Продолжайте болеть за вашу команду”, – сказал Пушич.
Напомним, что в прошлом сезоне "Шахтер" проводил домашние поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы в Гамбурге. В текущей кампании номинально домашним стадионом "горняков" является "Арена Ауф Шальке" в Гельзенкирхене.
"Шахтер" проведет в общей сложности пять из восьмых матчей в Германии в этом сезоне в основном этапе ЛЧ. Завтра, в Дортмунде, "горняки" сыграют против "Боруссии". Начало – в 22:00 по Киеву.
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