  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пушич: Мы очень благодарны нашим фанам за поддержку. Продолжайте болеть за Шахтер
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Мы очень благодарны нашим фанам за поддержку. Продолжайте болеть за Шахтер

Лига Чемпионов
Обновлено

"Горняки" второй подряд евросезон проводят в Германии

Пушич: Мы очень благодарны нашим фанам за поддержку. Продолжайте болеть за Шахтер

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на предматчевой конференции накануне поединка с "горняками" ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол по поводу основного этапа евросезона в Германии.

– Это ваш пятый матч Лиги чемпионов в Германии в этом сезоне. Как вы оцените поддержку болельщиков, а также поддержку самой Германии?

– Во-первых, ты всегда должен быть благодарен стране, которая принимает тебя в такое время. Так что наши благодарности идут к немецким людям.

Это всегда трудно называть домашними играми, потому что, как вы знаете, мы никогда не играли реальных домашних матчей. Но все равно мы ощущали теплые приемы здесь и поддержку от многих украинских людей. Фанаты со всей Европы приезжали на поединок болеть за нас. Мы очень благодарны за это.

С моей стороны также хочу поблагодарить всех за поддержку. Потому что для фанов это не так легко преодолеть этот весь путь и увидеть, как команда играет в другой стране. Это нелегко вообще.

Еще раз спасибо за всю поддержку. Продолжайте болеть за вашу команду”, – сказал Пушич.

Напомним, что в прошлом сезоне "Шахтер" проводил домашние поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы в Гамбурге. В текущей кампании номинально домашним стадионом "горняков" является "Арена Ауф Шальке" в Гельзенкирхене.

"Шахтер" проведет в общей сложности пять из восьмых матчей в Германии в этом сезоне в основном этапе ЛЧ. Завтра, в Дортмунде, "горняки" сыграют против "Боруссии". Начало – в 22:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Тренер Аталанты: Если мы сможем победить Барселону, то одолеем одну из сильнейших команд мира
yellow-arrow
Вспомните стартовый состав Шахтера в домашнем матче против Боруссии в квалификации Лиги чемпионов 2001/02? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Маркевич - о форвардах Шахтера: Не хочу обижать футболистов, но...
Шахтер (Донецк) эксклюзив UA-Футбол Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости