Пушич: Мы очень благодарны нашим фанам за поддержку. Продолжайте болеть за Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на предматчевой конференции накануне поединка с "горняками" ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол по поводу основного этапа евросезона в Германии.

“ – Это ваш пятый матч Лиги чемпионов в Германии в этом сезоне. Как вы оцените поддержку болельщиков, а также поддержку самой Германии?

– Во-первых, ты всегда должен быть благодарен стране, которая принимает тебя в такое время. Так что наши благодарности идут к немецким людям.

Это всегда трудно называть домашними играми, потому что, как вы знаете, мы никогда не играли реальных домашних матчей. Но все равно мы ощущали теплые приемы здесь и поддержку от многих украинских людей. Фанаты со всей Европы приезжали на поединок болеть за нас. Мы очень благодарны за это.

С моей стороны также хочу поблагодарить всех за поддержку. Потому что для фанов это не так легко преодолеть этот весь путь и увидеть, как команда играет в другой стране. Это нелегко вообще.

Еще раз спасибо за всю поддержку. Продолжайте болеть за вашу команду”, – сказал Пушич.