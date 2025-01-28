Вирт: В открытом футболе с Боруссией Шахтер сможет проявить свои козыри

Бывший вратарь " Шахтера " Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 8-го тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" сыграют с "Боруссией", который состоится 29 января в Дортмунде.

– Последние неудачи "Боруссии", которые привели к отставке рулевого Нури Шахина, не должны вводить в заблуждение. Да, "Боруссии" не хватает стабильности, но, думаю, что завтра она сумеет собраться. Тем более, что победа увеличит шансы на попадание в главную восьмерку.

– А смена главного тренера может сыграть какую-то негативную роль?

– Не думаю, кто бы завтра ни был у руля, стилистика же игры "Боруссии" не изменится. Более того, изменения на тренерском мостике только заставят хозяев действовать с максимальной выкладкой.

– В отличие от большинства немецких команд, "Боруссия" из Дортмунда действует с открытым забралом.

– Это как раз и дает основания надеяться, что "Шахтер" сумеет продемонстрировать в обмене ударами свои "козыри": комбинационный стиль, быстрый переход от обороны к атаке. Будет интересно.

– То, что на днях Даниил Сикан перешел в "Трабзонспор", а Александр Зубков также собирается покинуть команду, это серьезные потери?

– Я считаю, что незаменимых не бывает. Поэтому меня порадовало, что даже без этих ведущих исполнителей "Шахтер" в предыдущем поединке с французским "Брестом", произвел сильное впечатление. Не исключено, что "горожане", которые уже обеспечили себе выход в следующий раунд, были не мотивированы, а их действия - разбалансированными. Однако это проблемы "Бреста". Главное, что на игре «горняков» не сказалось отсутствие лидеров.

– Тогда напоследок, скажите, чем закончится завтрашнее противостояние в Дортмунде?

– Мне самому интересно, хватит ли "Шахтеру" умения провести на высоком уровне два поединка подряд на международной арене. Конечно, обидно, что "горняки" потеряли очки в предыдущих поединках с ПСВ и "Болоньей", что и не позволило выйти из группы. Но завтра они таки хлопнут на прощание дверью. Будет результативный матч, а все закончится боевой ничьей - 2:2.