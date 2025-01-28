Тренер Аталанты: Если мы сможем победить Барселону, то одолеем одну из сильнейших команд мира

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о противостоянии команды с "Барселоной" в рамках восьмого раунда Лиги чемпионов.

"Для нас это вызов - противостоять такой команде, как "Барселона". Если мы сможем победить, то одолеем одну из сильнейших команд мира. В общем, я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график, с "Реалом", "Арсеналом" и другими командами.

Флик создал отличную команду. "Барса" всегда играет хорошо", - сказал специалист.