Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Аталанты: Если мы сможем победить Барселону, то одолеем одну из сильнейших команд мира
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о противостоянии команды с "Барселоной" в рамках восьмого раунда Лиги чемпионов.
"Для нас это вызов - противостоять такой команде, как "Барселона". Если мы сможем победить, то одолеем одну из сильнейших команд мира. В общем, я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график, с "Реалом", "Арсеналом" и другими командами.
Флик создал отличную команду. "Барса" всегда играет хорошо", - сказал специалист.
Матч "Барселона" - "Аталанта" состоится 29 января в 22:00 по Киевскому времени.
Популярное сейчас
- Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике Арсенала
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- Подолье подписало опытного воспитанника Динамо
- Палкин рассказал, где Шахтер планирует играть еврокубковые матчи в следующем сезоне
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания