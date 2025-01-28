  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Аталанты: Если мы сможем победить Барселону, то одолеем одну из сильнейших команд мира
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Аталанты: Если мы сможем победить Барселону, то одолеем одну из сильнейших команд мира

Лига Чемпионов

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Аталанты: Если мы сможем победить Барселону, то одолеем одну из сильнейших команд мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о противостоянии команды с "Барселоной" в рамках восьмого раунда Лиги чемпионов.

"Для нас это вызов - противостоять такой команде, как "Барселона". Если мы сможем победить, то одолеем одну из сильнейших команд мира. В общем, я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график, с "Реалом", "Арсеналом" и другими командами.

Флик создал отличную команду. "Барса" всегда играет хорошо", - сказал специалист.

Матч "Барселона" - "Аталанта" состоится 29 января в 22:00 по Киевскому времени.

Читайте такжеЛа Лига подала апелляцию на отмену решения CSD - зарегистрировать двух игроков Барселоны
По теме
yellow-arrow
Артета высказался о матче Арсенала против Жироны в ЛЧ
yellow-arrow
Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
yellow-arrow
Астон Вилла - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Джан Пьеро Гасперини Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости