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Вспомните стартовый состав Шахтера в домашнем матче против Боруссии в квалификации Лиги чемпионов 2001/02? Квиз от UA-Футбол
Кого было вспомнить сложнее всего?
29-го января донецкий "Шахтер" матчем в Дортмунде против тамошней "Боруссии" завершает основной этап Лиги чемпионов 2024/25.
"Желто-черные" стали для "горняков" дебютным соперником из Германии во времена независимости Украины. Дончане в сезоне 2001/02 пересеклись со "шмелями" в квалификации ЛЧ. Первый матч прошел в Донецке, где украинцы уступили 0:2.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том домашнем матче против дортмундской "Боруссии". Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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