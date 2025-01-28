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Вспомните стартовый состав Шахтера в домашнем матче против Боруссии в квалификации Лиги чемпионов 2001/02? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Кого было вспомнить сложнее всего?

Вспомните стартовый состав Шахтера в домашнем матче против Боруссии в квалификации Лиги чемпионов 2001/02? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

29-го января донецкий "Шахтер" матчем в Дортмунде против тамошней "Боруссии" завершает основной этап Лиги чемпионов 2024/25.

"Желто-черные" стали для "горняков" дебютным соперником из Германии во времена независимости Украины. Дончане в сезоне 2001/02 пересеклись со "шмелями" в квалификации ЛЧ. Первый матч прошел в Донецке, где украинцы уступили 0:2.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том домашнем матче против дортмундской "Боруссии". Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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GastraleR (Запорожье)
28.01.2025 в 22:13
Сам не ожидал 9 из 11. Жаль что Воробья в последнем ответе выбрал, а не Джулиуса.
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Комментарии 1
GastraleR (Запорожье)
28.01.2025 в 22:13
Сам не ожидал 9 из 11. Жаль что Воробья в последнем ответе выбрал, а не Джулиуса.
Ответить
0
0

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