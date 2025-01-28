Педриньо: В Бразилии к каждому матчу Шахтера большой интерес. ЛЧ - хорошая витрина

Бразильский полузащитник " Шахтера " Педриньо ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов с "Боруссией", который состоится в среду, 29 января.

- Сложная сейчас ситуация с шансами выйти дальше, так как при этом команда настраивает и мотивирует сама себя?

– Безусловно, нам известна ситуация, сложившаяся в турнирной таблице перед последним туром основного этапа Лиги чемпионов, это в определенной степени влияет на настроение команды, однако можем заверить, что мы, представители такого клуба, как "Шахтер", всегда ставим перед собой одну цель, а именно – одерживать победы, радовать своих болельщиков яркими достижениями на футбольном поле, включая результат. Поэтому проблем с мотивацией нет никаких и могу заверить, что завтра мы выйдем на поле, чтобы полностью отдаться и продемонстрировать свои лучшие качества.

– Хочется услышать ваше мнение о формате Лиги чемпионов, ведь команда играет в январе, что достаточно нетипично для украинского футбола. Так как вам в такое время проводить поединки, когда нет матчей УПЛ и команда может неделю спокойно тренироваться и готовиться?

– Все-таки я склоняюсь к тому, что это сложнее для нас, учитывая физические кондиции. Когда ты постоянно находишься в игровом тонусе, проводишь, по крайней мере, одну игру в неделю, это лучше для тебя как футболиста, для здоровья. Тренировки – это, конечно, хорошо, но все же лучшая физическая форма и кондиции сохраняются при регулярной игре. Однако мы не можем повлиять на эту ситуацию, так что остаются тренировки и товарищеские встречи, и важно даже в таком формате быть профессионалами и выкладываться на 100 процентов. По-моему, нам это полностью удалось в матче с "Брестом", мы сумели порадовать болельщиков хорошей победой и, самое важное, яркой игрой. Я уверен, что нам по силам повторить это достижение и завтра тоже.

– Следят ли за вашими выступлениями на родине и будут ли завтра поддерживать "Шахтер" в Бразилии?

– Да, безусловно, могу заверить, что очень велик интерес в Бразилии к каждому матчу "Шахтера". К сожалению, как вы могли догадаться, по разным причинам посмотреть вживую матчи чемпионата Украины в Бразилии сложно, однако Лига чемпионов – это именно та витрина, которую могут увидеть во всем мире, включая мою родную страну. Поэтому могу уверенно утверждать, что очень много моих родственников, друзей и просто людей в Бразилии будут следить за завтрашним поединком, и нам по силам порадовать их хорошей игрой и подтвердить еще раз, что их интерес не напрасный.