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Вспомните стартовый состав Шахтера в домашнем матче против Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012/13? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
В среду, 29-го января, "Шахтер" проведет матч заключительного, восьмого, тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. "Горняки" на выезде сыграют против дортмундской "Боруссии".
Сейчас последний матч плей-офф ЛЧ на "Донбасс Арене" «Шахтер» провел именно против "шмелей". Тогда в 1/8-й финала Лиги чемпионов 2012/13 украинский клуб сыграл с "желто-черными" вничью 2:2.
Мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в домашнем матче против дортмундской "Боруссии" в 1/8-й финала ЛЧ 2012/13. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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