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Артета высказался о матче Арсенала против Жироны в ЛЧ
Я смотрел все игры Жироны в Лиге чемпионов (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета, тренер "Арсенала", ответил на вопросы журналистов перед матчем против "Жироны" в Лиге чемпионов.
"Мы были очень близки к большим титулам в последние несколько лет, но это очень сложно в футболе. Завтра мы должны заслужить нашу квалификацию.
Я смотрел все игры "Жироны" в Лиге чемпионов, потому что я люблю команду. Они не имеют тех результатов, которых заслуживают", - сказал специалист.
Поединок восьмого тура ЛЧ "Жирона" - "Арсенал" стартует 29 января в 22:00 по Киеву.
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