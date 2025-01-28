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Артета высказался о матче Арсенала против Жироны в ЛЧ

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Я смотрел все игры Жироны в Лиге чемпионов (с)

Артета высказался о матче Арсенала против Жироны в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета, тренер "Арсенала", ответил на вопросы журналистов перед матчем против "Жироны" в Лиге чемпионов.

"Мы были очень близки к большим титулам в последние несколько лет, но это очень сложно в футболе. Завтра мы должны заслужить нашу квалификацию.

Я смотрел все игры "Жироны" в Лиге чемпионов, потому что я люблю команду. Они не имеют тех результатов, которых заслуживают", - сказал специалист.

Поединок восьмого тура ЛЧ "Жирона" - "Арсенал" стартует 29 января в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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