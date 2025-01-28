Тренер ПСЖ: Мы попытаемся выиграть Штутгарт и улучшить наш рейтинг в ЛЧ

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высказался на пресс-конференции о сопернике команды в восьмом туре Лиги чемпионов - "Штутгарте".

"Я очень спокоен. Я готов к соревнованиям, к этому новому формату, который создает сюрпризы, и к игре против хорошего соперника. В Париже давление чувствуется каждый день, в каждом поединке. Мы не собираемся готовиться к завтрашнему матчу по-другому. Мы попытаемся выиграть и улучшить наш рейтинг.

В "Штутгарте" есть хорошие игроки, которые хорошо атакуют и защищаются, прессингуют. Против них трудно играть", - сказал Луис.