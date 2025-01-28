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Тренер ПСЖ: Мы попытаемся выиграть Штутгарт и улучшить наш рейтинг в ЛЧ

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Специалист поделился мыслями

Тренер ПСЖ: Мы попытаемся выиграть Штутгарт и улучшить наш рейтинг в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высказался на пресс-конференции о сопернике команды в восьмом туре Лиги чемпионов - "Штутгарте".

"Я очень спокоен. Я готов к соревнованиям, к этому новому формату, который создает сюрпризы, и к игре против хорошего соперника. В Париже давление чувствуется каждый день, в каждом поединке. Мы не собираемся готовиться к завтрашнему матчу по-другому. Мы попытаемся выиграть и улучшить наш рейтинг.

В "Штутгарте" есть хорошие игроки, которые хорошо атакуют и защищаются, прессингуют. Против них трудно играть", - сказал Луис.

Напомним, что 29 января в 22:00 по Киеву стартует матч "Штутгарт" - "ПСЖ".

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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