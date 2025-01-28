Пушич: В Шахтере нет национальностей, есть футбольная философия

Главный тренер " Шахтера" Марино Пушич на предматчевой конференции накануне поединка с "Боруссией" ответил на вопросы представителей СМИ.

- Возможно, появление Педриньо на пресс-конференции неслучайно и завтра вы планируете его задействовать как центрфорварда, учитывая отсутствие Эгиналдо?

– Я знаю, кто завтра выйдет в старте на этой позиции, но, конечно, не могу этим с вами поделиться. К сожалению, Эгиналду здесь нет. Скажу честно, у него нет возможности принять участие в этой игре, так что ему понадобится еще несколько дней или недель. Но мы точно выпустим достойных представителей команды на этой позиции, потому будет интересно увидеть, как они справятся. А кто это будет – это еще под вопросом и вам это понравится.

– Мистер, исполняющий обязанности главного тренера дортмундской "Боруссии" Майк Тульберг сегодня на пресс-конференции выделил два аспекта игры "Шахтера": "горняки" очень хорошо контролируют мяч, но если посмотреть на игру команды, то есть определенные проблемы с прессингом. Вы с этим согласитесь или нет?

– Так же, как и у каждой команды. У каждой команды есть проблемы с некоторыми аспектами игры во время матча – это зависит от того, как идет игра. Так что это достаточно нормально. Мы всегда стараемся играть и придерживаться своих принципов и очень быстро распознавать, что будет делать или уже делает соперник. Поэтому да, даже когда вы анализируете игру, где мы действовали очень хорошо, всегда можно найти что-то, что можно было сделать лучше, но что важно, так это то, что вы большинство времени демонстрируете свой стиль игры, свои принципы, хороший уровень исполнения. И действительно, это то, что мы сделали в игре с "Брестом" – это был очень хороший поединок для нас. Хотя, конечно, определенные вещи всегда могут быть лучше, но это футбол, а в футболе нет идеальности, ведь игра очень быстро меняется. Иногда соперник набирает обороты, иногда вы сами, и имеет значение то, как вы с этим справляетесь в обоих случаях. И это то, что, в конце концов, решает результат матча.

– Вопрос о Марлоне Гомесе. Зрители хотели его видеть выше – не в опорной зоне, а поближе к атаке. И в предыдущем матче мы это увидели: очень интересно он взаимодействовал с партнерами, и когда Винисиус Тобиас пошел играть выше, Марлон Гомес перекрывал его позицию на правом фланге, что обусловило очень качественные розыгрыши. Как вы оцените его игру именно по такому плану?

– Марлон Гомес – универсальный и умный игрок, такие футболисты всегда у меня имеют определенную свободу выбора позиции. Конечно, это должно вписываться в план игры – это понятно. Он очень хорошо взаимодействовал на фланге с игроками и перед ним, мне понравилось то, что я увидел во время той игры. Он очень молодой футболист, ему 20 лет. Большинству игроков – от 19 до 21 года, так что для молодого исполнителя, и не только для него, я могу вспомнить и других игроков, достичь такого результата – это очень хорошая работа. Безусловно, они еще развиваются, надо понимать, что для большинства ребят эта кампания первая на таком уровне. Есть взлеты и падения, и это достаточно логично, но вообще я считаю, что они отлично поработали и становятся лучше с каждой игрой. И я надеюсь увидеть это завтра тоже, потому что это будет масштабная игра, вероятно, перед множеством людей и с сильным соперником. Несмотря на то, что у них сейчас проблемы, это очень хороший оппонент, у которого много хороших качеств. Поэтому мы снова должны быть в лучшей форме, чтобы соревноваться и получить хороший результат.

– Мистер, вопрос о "Боруссии" (Дортмунд). Это сейчас очень непредсказуемая команда: смена тренера, матч с "Вердером", где была красная карточка и вышедший тяжелым для анализа. Насколько сложно анализировать дортмундскую "Боруссию" на основании всего одного матча под руководством Майка Тюльберга? И какие слабые стороны соперника вы могли бы выделить?

– Всегда интересно сталкиваться с ситуацией, когда тренер меняется за неделю до игры. Они провели один матч с "Вердером" (Бремен), поэтому мы могли посмотреть его. Я не думаю, что будет очень большая разница, потому что команда есть команда, которая уже играла с определенной структурой, определенной системой. Детали могут отличаться, но я не думаю, что завтра они вдруг будут играть с пятью или шестью защитниками. В любом случае это не имеет значения, если говорить честно. Как я уже говорил, только от нас зависит то, как быстро сможем распознать действия соперника и насколько быстро будем действовать, работать на максимуме наших возможностей, чтобы соперничать с очень хорошим оппонентом.

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– Ранее Педриньо говорил о том, что с "Брестом" играли пять бразильских футболистов и что ему было комфортно играть с пятью бразильцами на поле. Как бразильские игроки адаптировались в "Шахтере", потому что, кажется, у Кевина, который сейчас выглядит хорошо, это отняло время?

– Мне кажется, он не выразился именно так, как вы перевели сейчас. Полагаю, он сказал, что ему нравится играть со всеми ими. Как я всегда говорю своим игрокам, в "Шахтере" нет национальностей, есть футбольная философия, и есть одна национальность, которая называется "Шахтер", это все. Как вы все знаете, мы всегда привлекаем игроков, которые имеют определенные качества, связанные с планом игры, но и тех, кто показывает результат и заслуживает этого – и в этом возможны изменения. Вы можете видеть, что всегда приблизительно 16–17 ребят, которые полностью вовлечены в состав и соревнуются за места на поле, что очень хорошо. И когда у вас есть молодцы игроки, которые приезжают из-за границы, особенно с другого континента, что означает большее расстояние и большее изменение в их жизни в целом, это требует достаточно нормального времени. И я знаю, что это требует времени: я был молодым футболистом, уехавшим из одной страны в другую, когда мне едва исполнилось 18 лет. Я знаю, что иногда это очень трудный процесс, я стараюсь помогать им с этим по собственному опыту и также дать им время и пространство для развития и на то, чтобы почувствовать себя как дома. И это очень логично и нормально, что у игроков, особенно у молодых, есть взлеты и падения, в то же время мы профессиональный футбольный клуб, они приехали соревноваться, развиваться, проявлять себя. Планка очень высока, и они должны добиться ее и оставаться на таком уровне. По-моему, они все работают очень тщательно и много, чтобы достичь уровня, на котором они могут играть решающую роль для команды и вносить максимальный вклад в команду. Повторюсь, нужно определенное время, есть взлеты и падения. Для большинства из них, на самом деле для всех, за исключением, возможно, Педриньо, это первый опыт игры в Лиге чемпионов. Поэтому достаточно логично, что они нуждаются в времени для развития, и я очень рад видеть, как они совершенствуются.

– Основной этап Лиги чемпионов подходит к концу. Интересно узнать ваше мнение об изменении регламента турнира. В общем, какой регламент вам больше по душе – предыдущий или нынешний?

– В самом начале я говорил, что нововведения интересны, но тоже несколько сложны, ведь никто не знал, сколько нужно набрать баллов, чтобы пройти дальше. Непростой формат, особенно если не повезло в жеребьевке и вы получили топовых соперников, очень захватывающий. Завтра нас ждет последняя игра формата, который проводится впервые, но мы продолжаем сражаться, чтобы пройти дальше. Очень хорошее достижение для нас, хотя мы могли бы иметь на одно-два очка больше – мы этого заслужили. Но если бы мне сказали в начале соревнования, когда я увидел всех оппонентов, которые нам будут противостоять, что мы будем играть так, как играли, а также что в последней игре у нас будет возможность посоревноваться за право на выход в плейоф, то я бы сразу под этим подписался. Думаю, что у нас достаточно неплохо получилось. Хотя, повторюсь, в матче с ПСВ мы могли и должны были сделать лучший результат. К сожалению, обстоятельства сложились по-другому. Мы получили отличный опыт, имея много молодых игроков, впервые выступавших на таком уровне, как я уже ответил вашему коллеге. У этого формата есть будущее, несомненно. Он полностью отличается от предыдущего, но мне нравится. Только трудно было спрогнозировать количество необходимых баллов. Видим очень мало ничейных результатов, многие большие команды потеряли очки в начале турнира. Это делает его непростым и для нас. В общем, очень интересный опыт.