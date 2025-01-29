Флик: То, что Аталанта сделала за последние годы - невероятно

Ханси Флик, тренер "Барселоны", высказался об игре "Аталанты", с которой команда встретится 29 января в восьмом раунде Лиги чемпионов.

"Очень важно выиграть эту игру, потому что мы хотим закончить этот этап чемпионата на втором месте. Это будет важно для следующего этапа соревнований. Мы находимся в хорошей ситуации.

Я очень уважаю наставника "Аталанты" и то, как он выполняет свою работу, все идеи, которые он воплощает; вы можете видеть, что происходит с командой, если есть доверие к тренеру. То, что они сделали за последние годы - невероятно. Мне нравится стиль, в котором он заставляет команду играть: он уникален в Европе. Они выступают очень хорошо и забивают много голов. Мы должны быть осторожными", - сказал Флик.