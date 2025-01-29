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Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 января состоится заключительный, восьмой тур основого этапа Лиги чемпионов-2024/25, в котором дортмундская "Боруссия" примет донецкий "Шахтер". Игра пройдет в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк".
"Горняки" с 7-ю пунктами занимают 27-ю строчку. "Шмели" идут на 14-й строчке, имея в своем активе 12 баллов.
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Матч начнется в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Дортмунд 22:00 "Шахтер"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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