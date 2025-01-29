Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 29 января состоится заключительный, восьмой тур основого этапа Лиги чемпионов-2024/25, в котором дортмундская "Боруссия" примет донецкий "Шахтер". Игра пройдет в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк".

"Горняки" с 7-ю пунктами занимают 27-ю строчку. "Шмели" идут на 14-й строчке, имея в своем активе 12 баллов.

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Матч начнется в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур

29.01.2025

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "Шахтер"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1