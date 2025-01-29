"Думаю, он выберет славу". Анчелотти прокомментировал возможный трансфер Винисиуса в Саудовскую Аравию

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением насчет информации о возможном переходе вингера мадридцев Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

"Я все понимаю. В футболе я все понимаю. Я также понимал, почему Кроос решил уйти из футбола... Что мало кто бы это сделал. Эти решения индивидуальны.

Но я уже говорил: я вижу его счастливым, он хочет остаться здесь и выигрывать титулы с "Реалом". Думаю, он выберет славу", – ответил Анчелотти на пресс-конференции.