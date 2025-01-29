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"Думаю, он выберет славу". Анчелотти прокомментировал возможный трансфер Винисиуса в Саудовскую Аравию
Мнение специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением насчет информации о
"Я все понимаю. В футболе я все понимаю. Я также понимал, почему Кроос решил уйти из футбола... Что мало кто бы это сделал. Эти решения индивидуальны.
Но я уже говорил: я вижу его счастливым, он хочет остаться здесь и выигрывать титулы с "Реалом". Думаю, он выберет славу", – ответил Анчелотти на пресс-конференции.
Сегодня, 29 января, "Реал" сыграет на выезде с "Брестом" в 8-м туре Лиги чемпионов.
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