"Мне приятно вернуться на родину". Тренер Ливерпуля дал комментарий перед игрой с ПСВ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился мыслями относительно следующего матча его команды в Лиге чемпионов с "ПСВ" и рассказал о своих эмоциях от возвращения в Нидерланды.

"Я счастлив в Англии, и я доволен своей работой с командой в "Ливерпуле". Но мне очень приятно вернуться на родину. У меня также был замечательный период жизни в Нидерландах, как в футбольном плане так и в личной жизни".

"В прошлом сезоне я следил за игрой "ПСВ" немного больше, чем в текущей кампании, они являются невероятной командой. У них очень собранная и качественная команда, поэтому для них особого ничего не изменилось. Думаю, что наши стили игры не слишком похожи, но они также любят владеть мячом, играть агрессивно, постоянно атакуя ворота своего соперника", — добавил Слот.

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Напомним, что матч между "ПСВ" и "Ливерпулем", как и остальные игры восьмого тура Лиги чемпионов, состоится в среду, 29-го января. Начало игры в 22:00.