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Коди Гакпо - об игре с ПСВ: Это будет особенный момент для меня
Вингер красных прокомментировал свое возвращение в Нидерланды
Фото - Сайт Ліверпуля - www.liverpoolfc.com
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо прокомментировал свое возвращение в Эйндховен, где он сыграет в Лиге чемпионов против "ПСВ", своего бывшего клуба.
"Это будет особенный момент для меня. Я с нетерпением жду возможности выйти на поле. Это будет несколько странно. Я никогда не играл на этом стадионе в выездной форме, никогда не был в гостевой раздевалке, поэтому это будет впервые для меня. Но когда матч начнется, я буду сосредоточен на игре. Мы готовимся к тому, что это будет тяжелый поединок".
"Надеюсь, что меня хорошо встретят местные болельщики. Мне кажется, что между нами всегда была крепкая связь, поэтому я с нетерпением жду того, чтобы увидеть их снова. Я не сыграл ни одной минуты в матче с "Лиллем" в предыдущем туре, поэтому я очень хотел быть с командой здесь", — добавил Гакпо.
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Напомним, что Коди Гакпо является воспитанником академии "ПСВ". За основную команду нападающий провел 159 игр, в которых ему удалось отличиться 55 голами и 50 ассистами.
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