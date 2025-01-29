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Интер - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Интер - Монако: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Лаутаро Мартінес, Getty Images
Сегодня на "Джузеппе Меацца" состоится матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Интер" встретится с "Монако". Поединок начнется в 22.00.
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Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, но нельзя говорить, что мотивации у них на матч последнего тура не будет. "Монако" обязательно стоит набирать очки для того, чтобы побороться за 1/8 финала.
Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
Трансляция: Megogo Football 10
Трансляция матча Интер - МонакоСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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