Интер - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Сегодня на "Джузеппе Меацца" состоится матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Интер" встретится с "Монако". Поединок начнется в 22.00.

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Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, но нельзя говорить, что мотивации у них на матч последнего тура не будет. "Монако" обязательно стоит набирать очки для того, чтобы побороться за 1/8 финала.

Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

Трансляция: Megogo Football 10