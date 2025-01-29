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Астон Вилла - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Астон Вилла - Селтик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые в истории между собой сыграют английская "Астон Вилла" и шотландский "Селтик". Судьба их свела в 8-м туре Этапа лиги самого престижного европейского турнира. Команды уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов (минимум 1/16), но еще поборются за 1/8.
Матч состоится в среду, 29-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 16.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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