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Астон Вилла - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Астон Вилла - Селтик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Астон Вилла - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые в истории между собой сыграют английская "Астон Вилла" и шотландский "Селтик". Судьба их свела в 8-м туре Этапа лиги самого престижного европейского турнира. Команды уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов (минимум 1/16), но еще поборются за 1/8.

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Матч состоится в среду, 29-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 16.

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Трансляція матчу Астон Вілла - Селтік
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