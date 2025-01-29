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Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Брест - Реал. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брест" на своем поле встретится с "Реал" Мадридом в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Французы с 13 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Испанцы с 12 пунктами идут на 16-й строчке.
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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 9.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Генгам, "Стад дю Рудуру"
"Брест" 22:00 "Реал" Мадрид
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9
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