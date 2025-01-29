Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Брест" на своем поле встретится с "Реал" Мадридом в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Французы с 13 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Испанцы с 12 пунктами идут на 16-й строчке.

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 9.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур

29.01.2025

Генгам, "Стад дю Рудуру"

"Брест" 22:00 "Реал" Мадрид

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9