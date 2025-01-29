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Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брест - Реал. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брест" на своем поле встретится с "Реал" Мадридом в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

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Французы с 13 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Испанцы с 12 пунктами идут на 16-й строчке.

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 9.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Генгам, "Стад дю Рудуру"
"Брест" 22:00 "Реал" Мадрид
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9

Трансляция матча
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Трансляция матча Брест - Реал Мадрид
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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