Ювентус - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Настоящее испытание для команды Анатолия Трубина. "Ювентус" себе место в плей-офф уже обеспечил и даже имеет кое-какие шансы на попадание в топ-8, то "Бенфика" рискует в случае неудачи остаться без еврокубковой весны.



Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.