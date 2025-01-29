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Ювентус - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ювентус - Бенфика: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Настоящее испытание для команды Анатолия Трубина. "Ювентус" себе место в плей-офф уже обеспечил и даже имеет кое-какие шансы на попадание в топ-8, то "Бенфика" рискует в случае неудачи остаться без еврокубковой весны.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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