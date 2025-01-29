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Бавария – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Бавария – Слован. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бавария – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" сыграет на своем поле с братиславским "Слованом" в рамках заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

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Мюнхенцы с 12 пунктами занимает 15-е место в турнирной таблице. Словацкий клуб, за который выступает украинец Даниил Игнатенко, не смог набрать ни одного балла.

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 13.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Мюнхен, "Альянц-Арена"
"Бавария" 22:00 "Слован" Братислава
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 13

Трансляция матча
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Трансляция матча Бавария Мюнхен – Слован Братислава
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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