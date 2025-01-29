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Бавария – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария – Слован. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" сыграет на своем поле с братиславским "Слованом" в рамках заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Мюнхенцы с 12 пунктами занимает 15-е место в турнирной таблице. Словацкий клуб, за который выступает украинец Даниил Игнатенко, не смог набрать ни одного балла.
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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 13.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Мюнхен, "Альянц-Арена"
"Бавария" 22:00 "Слован" Братислава
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 13
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