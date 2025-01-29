Бавария – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" сыграет на своем поле с братиславским "Слованом" в рамках заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Мюнхенцы с 12 пунктами занимает 15-е место в турнирной таблице. Словацкий клуб, за который выступает украинец Даниил Игнатенко, не смог набрать ни одного балла.

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 13.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур

29.01.2025

Мюнхен, "Альянц-Арена"

"Бавария" 22:00 "Слован" Братислава

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 13