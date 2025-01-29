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ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
ПСВ – Ливерпуль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов и ниже второго места по итогам турнира не опустится. Впереди у Арне Слота важные матчи в АПЛ, поэтому нидерландский тренер прибегнет к небольшой ротации.
"ПСВ" также себе обеспечили плей-офф, но, чтобы не зависеть от результатов конкурентов нужно брать очки в этом матче.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 8.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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