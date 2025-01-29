ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов и ниже второго места по итогам турнира не опустится. Впереди у Арне Слота важные матчи в АПЛ, поэтому нидерландский тренер прибегнет к небольшой ротации.

"ПСВ" также себе обеспечили плей-офф, но, чтобы не зависеть от результатов конкурентов нужно брать очки в этом матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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