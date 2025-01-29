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ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

ПСВ – Ливерпуль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов и ниже второго места по итогам турнира не опустится. Впереди у Арне Слота важные матчи в АПЛ, поэтому нидерландский тренер прибегнет к небольшой ротации.

"ПСВ" также себе обеспечили плей-офф, но, чтобы не зависеть от результатов конкурентов нужно брать очки в этом матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 8.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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