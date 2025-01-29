1071-й день. Шахтер вместе с Боруссией Д напомнили о полномасштабной войне

Сегодня, 29 января - 1071-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Накануне матча Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд "Шахтер" решил напомнить миру о борьбе украинского народа с агрессором, которая до сих пор продолжается.

На футболку немецкого клуба была нанесена цифра 10, на джерси "горняков" - 71. Вместе они образуют символичную комбинацию, напоминающую о длительности полномасштабной войны.

Напомним, матч 8-го тура "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" Донецк состоится сегодня, 29 января и начнется в 22:00 по Киеву.