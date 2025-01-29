Штурм - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В последнем туре Лиги чемпионов между собой встретятся австрийский "Штурм Грац" и "РБ Лейпциг", которые уже потеряли шансы на выход в раунд плей-офф. Для них эта игра уже не имеет турнирного значения, но обе команды могут улучшить свое финансовое положение благодаря участию в еврокубках и показать интересную игру.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00 Клагенфурт. "Вертерзее-Штадион»

"Штурм" — "РБ Лейпциг"

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 19

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