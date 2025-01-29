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Штурм - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Штурм - РБ Лейпциг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре Лиги чемпионов между собой встретятся австрийский "Штурм Грац" и "РБ Лейпциг", которые уже потеряли шансы на выход в раунд плей-офф. Для них эта игра уже не имеет турнирного значения, но обе команды могут улучшить свое финансовое положение благодаря участию в еврокубках и показать интересную игру.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00 Клагенфурт. "Вертерзее-Штадион»
"Штурм" — "РБ Лейпциг"
Главный судья: Николай Балакин (Украина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 19
Просмотр матча возможен по подписке эксклюзивно на ОТТ-платформе MEGOGO.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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