Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янг Бойз - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Янг Бойз - Црвена Звезда: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч между "Янг Бойз" і "Црвеной Звездой" является одним из немногих поединков последнего тура Лиги чемпионов, в которых участвуют команды, которые уже потеряли шансы на выход в раунд плей-офф. Для них эта игра уже не имеет турнирного значения, но обе команды могут показать интересный и очень открытый атакующий футбол.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00 Берн. "Ванкдорф»
"Янг Бойз" — "Црвена Звезда"
Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 20
Просмотр матча возможен по подписке эксклюзивно на ОТТ-платформе MEGOGO.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца
- Синчук в MLS, Неймар покинул Саудовскую Аравию, Бущан прошел медосмотр в Аль-Шабабе. Главные новости за 28 января
- Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр
- Маркевич - о форвардах Шахтера: Не хочу обижать футболистов, но...
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания