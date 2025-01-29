Янг Бойз - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Матч между "Янг Бойз" і "Црвеной Звездой" является одним из немногих поединков последнего тура Лиги чемпионов, в которых участвуют команды, которые уже потеряли шансы на выход в раунд плей-офф. Для них эта игра уже не имеет турнирного значения, но обе команды могут показать интересный и очень открытый атакующий футбол.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00 Берн. "Ванкдорф»

"Янг Бойз" — "Црвена Звезда"

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 20

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