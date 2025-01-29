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Консейсау назвал цели Милана в Лиге чемпионов и Серии А

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Сдюжат ли?

Консейсау назвал цели Милана в Лиге чемпионов и Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рассказал о приоритетах команды на сезон 2024/25.

"Мы должны сосредоточиться на завтрашнем дне, что важно для достижения нашей второй цели. Первой была победа в Суперкубке, и мы с этим хорошо справились. Второй — финишировать в восьмерке лучших в Лиге чемпионов. Осталось еще много игр, нынешняя цель — финишировать в первой четверке Серии А.

В матчах есть много моментов, когда я хотел бы, чтобы команда улучшилась. Иногда у нас все хорошо, иногда не очень. Я говорю о качестве игры, о том, как мы занимаем пространство, о переходах в оборону. Тренеры всегда стремятся к совершенству, мы работаем над всеми этими деталями.

Это не оправдание, но у нас нет времени. Мне нравится тренироваться с игроками на поле, видеть пробелы, коррективы, которые нам нужно сделать. Но я вижу и положительные моменты, и то, что еще не улучшилось. Ребята верят. Лучше сыграть спокойную игру, чем потом отыгрываться", - цитирует португальца TUTTO Mercato WEB.

Сегодня "Милан" на выезде сыграет против загребского "Динамо" в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов. В турнирной таблице "россонери" пока что занимают шестое место.

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Лига чемпионов Динамо (Загреб) Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
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