Консейсау назвал цели Милана в Лиге чемпионов и Серии А

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рассказал о приоритетах команды на сезон 2024/25.

"Мы должны сосредоточиться на завтрашнем дне, что важно для достижения нашей второй цели. Первой была победа в Суперкубке, и мы с этим хорошо справились. Второй — финишировать в восьмерке лучших в Лиге чемпионов. Осталось еще много игр, нынешняя цель — финишировать в первой четверке Серии А.

В матчах есть много моментов, когда я хотел бы, чтобы команда улучшилась. Иногда у нас все хорошо, иногда не очень. Я говорю о качестве игры, о том, как мы занимаем пространство, о переходах в оборону. Тренеры всегда стремятся к совершенству, мы работаем над всеми этими деталями.

Это не оправдание, но у нас нет времени. Мне нравится тренироваться с игроками на поле, видеть пробелы, коррективы, которые нам нужно сделать. Но я вижу и положительные моменты, и то, что еще не улучшилось. Ребята верят. Лучше сыграть спокойную игру, чем потом отыгрываться", - цитирует португальца TUTTO Mercato WEB.