Тренер Лилля готовится к тяжелому противостоянию с Фейеноордом в Лиге чемпионов

Главный тренер французского "Лилля" Бруно Женезио прокомментировал следующую игру своей команды с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, отметив важность этого поединка.

"Как вы знаете, "Фейеноорд» не проиграл ни одного матча на выезде в этом сезоне в Лиге чемпионов. У них одна из лучших атак, они показали это также в игре с "Манчестер Сити". Они очень сильны в контратаках, как мы видели против "Баварии". Это будет очень интересный и очень важный поединок для нас".

"Мы хотим играть так, как мы привыкли это делать. Очевидно, что нам стоит быть сбалансированными в течение игры. Мы знаем, что "Фейенорд" очень опасная команда в переходных фазах", — добавил 58-летний наставник "Лилля".