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Тренер Лилля готовится к тяжелому противостоянию с Фейеноордом в Лиге чемпионов
Похвалил соперника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер французского "Лилля" Бруно Женезио прокомментировал следующую игру своей команды с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, отметив важность этого поединка.
"Как вы знаете, "Фейеноорд» не проиграл ни одного матча на выезде в этом сезоне в Лиге чемпионов. У них одна из лучших атак, они показали это также в игре с "Манчестер Сити". Они очень сильны в контратаках, как мы видели против "Баварии". Это будет очень интересный и очень важный поединок для нас".
"Мы хотим играть так, как мы привыкли это делать. Очевидно, что нам стоит быть сбалансированными в течение игры. Мы знаем, что "Фейенорд" очень опасная команда в переходных фазах", — добавил 58-летний наставник "Лилля".
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Напомним, что матч между "Лиллем" и "Фейеноордом", как и остальные игры восьмого тура Лиги чемпионов, состоится в среду, 29-го января. Начало игры в 22:00.
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