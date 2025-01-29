  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Лилля готовится к тяжелому противостоянию с Фейеноордом в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Лилля готовится к тяжелому противостоянию с Фейеноордом в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Похвалил соперника

Тренер Лилля готовится к тяжелому противостоянию с Фейеноордом в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер французского "Лилля" Бруно Женезио прокомментировал следующую игру своей команды с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, отметив важность этого поединка.

"Как вы знаете, "Фейеноорд» не проиграл ни одного матча на выезде в этом сезоне в Лиге чемпионов. У них одна из лучших атак, они показали это также в игре с "Манчестер Сити". Они очень сильны в контратаках, как мы видели против "Баварии". Это будет очень интересный и очень важный поединок для нас".

"Мы хотим играть так, как мы привыкли это делать. Очевидно, что нам стоит быть сбалансированными в течение игры. Мы знаем, что "Фейенорд" очень опасная команда в переходных фазах", — добавил 58-летний наставник "Лилля".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч между "Лиллем" и "Фейеноордом", как и остальные игры восьмого тура Лиги чемпионов, состоится в среду, 29-го января. Начало игры в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Штутгарт - Пари Сен-Жермен: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Манчестер Сити - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов Фейеноорд (Роттердам) Бруно Женезио Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости