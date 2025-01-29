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Байер - Спарта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Байер - Спарта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Байер - Спарта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном туре обновленного группового этапа главного еврокубка "фармацевты" будут принимать "спартанцев".

Для подопечных Ларса Фрииса все уже решено - чехи потеряли математические шансы на проход в следующий раунд. В свою очередь, команде Хаби Алонсо нужна победа над "Спартой", чтобы гарантировать выход в плей-офф напрямую.

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Поединок 8-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Байер" - "Спарта" состоится в среду, 29-го января 2025-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Леверкузене, на "Бай-Арене".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Байер - Спарта
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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