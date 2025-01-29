Байер - Спарта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В заключительном туре обновленного группового этапа главного еврокубка "фармацевты" будут принимать "спартанцев".

Для подопечных Ларса Фрииса все уже решено - чехи потеряли математические шансы на проход в следующий раунд. В свою очередь, команде Хаби Алонсо нужна победа над "Спартой", чтобы гарантировать выход в плей-офф напрямую.

29-го января 2025-го года, в 22:00

Поединок 8-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Байер" - "Спарта" состоится в среду,. Встреча пройдет в немецком Леверкузене, на "Бай-Арене".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Байер - Спарта Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>