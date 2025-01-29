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Байер - Спарта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Байер - Спарта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном туре обновленного группового этапа главного еврокубка "фармацевты" будут принимать "спартанцев".
Для подопечных Ларса Фрииса все уже решено - чехи потеряли математические шансы на проход в следующий раунд. В свою очередь, команде Хаби Алонсо нужна победа над "Спартой", чтобы гарантировать выход в плей-офф напрямую.
Поединок 8-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Байер" - "Спарта" состоится в среду, 29-го января 2025-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Леверкузене, на "Бай-Арене".
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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