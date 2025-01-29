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Зальцбург - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Зальцбург - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: twitter.com/atletienglish
"Зальцбург" сыграет против "Лацио" в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25. Поединок пройдет на стадионе "Ред Булл Арена".
Австрийцы с 3 набранными очками занимают 34-е место в турнирной таблице. "Матрасники" с 15 пунктами идут на 5-й строчке.
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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 14.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" 22:00 Атлетико Мадрид
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14
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