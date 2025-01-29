  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зальцбург - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зальцбург - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Зальцбург - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Зальцбург - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

"Зальцбург" сыграет против "Лацио" в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25. Поединок пройдет на стадионе "Ред Булл Арена".

Favbet
6.70
4.95
1.46
Узнать больше

Австрийцы с 3 набранными очками занимают 34-е место в турнирной таблице. "Матрасники" с 15 пунктами идут на 5-й строчке.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 14.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" 22:00 Атлетико Мадрид
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Зальцбург - Атлетико Мадрид
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Штутгарт - Пари Сен-Жермен: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Манчестер Сити - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико (Мадрид) Зальцбург (Австрия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости