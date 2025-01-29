Зальцбург - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Зальцбург" сыграет против "Лацио" в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25. Поединок пройдет на стадионе "Ред Булл Арена".

Австрийцы с 3 набранными очками занимают 34-е место в турнирной таблице. "Матрасники" с 15 пунктами идут на 5-й строчке.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 14.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур

29.01.2025

Зальцбург, "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" 22:00 Атлетико Мадрид

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14