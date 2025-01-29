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ФОТО. Шахтер определился с цветом формы на матч против Боруссии Д
Заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 29 ноября донецкий "Шахтер" сыграет выездной поединок заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25 против дортмундской "Боруссии".
Игра пройдет в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк".
Среди прочего, украинский клуб определился с игровой формой на предстоящий матч. "Горняки" сыграют в черном цвете.
Поединок начнется в 22:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка. Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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