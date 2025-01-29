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ФОТО. Шахтер определился с цветом формы на матч против Боруссии Д

Лига Чемпионов

Заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов

ФОТО. Шахтер определился с цветом формы на матч против Боруссии Д

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 29 ноября донецкий "Шахтер" сыграет выездной поединок заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25 против дортмундской "Боруссии".

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Игра пройдет в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк".

Среди прочего, украинский клуб определился с игровой формой на предстоящий матч. "Горняки" сыграют в черном цвете.

Поединок начнется в 22:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка. Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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