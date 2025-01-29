ФОТО. Шахтер определился с цветом формы на матч против Боруссии Д

Сегодня, 29 ноября донецкий "Шахтер" сыграет выездной поединок заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25 против дортмундской "Боруссии".

Игра пройдет в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк".

Среди прочего, украинский клуб определился с игровой формой на предстоящий матч. "Горняки" сыграют в черном цвете.

Поединок начнется в 22:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка. Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.