Спортинг – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лиссабонский "Спортинг" проведет домашний поединок с итальянской "Болоньей" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Португальцы с 10 очками занимают 23-е место. Итальянцы идут на 28-й строчке, имея в своем активе 5 пунктов.



Матч состоится в среду, 29 января и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 17.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>