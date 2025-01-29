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Федецкий - перед матчем Шахтера: На стадионе Боруссии Д нереально быть немотивированным
Вспомнил заодно и былые годы
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Артем Федецкий поделился ожиданиями от выездного поединка "горняков" против дортмундской "Боруссии" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов.
"Мне неоднократно приходилось играть в Дортмунде и поверьте, на местном стадионе "Сигнал Идуна Парк" нереально быть немотивированным. Заполненная до отказа огромная арена буквально заставляет демонстрировать все свое умение. Даже если этот поединок не имеет турнирного значения.
Конечно, при поддержке родных стен шансы "Боруссии" на победу выше. Тем более, что в случае победы хозяева смогут замахнуться на завоевание путевки в 1/8 финала, к тому же, они являются неудобным соперником для "горняков". С другой стороны, если Шахтер на мажорной ноте завершит выступления в групповом раунде Лиги чемпионов, то это придаст ему уверенности и сил в чемпионате УПЛ, где подопечным Марино Пушича надо догонять конкурентов. Поэтому сегодня можно предсказать интересное противостояние, когда многое будет зависеть от того, кто быстрее будет принимать правильные решения на футбольном поле. Я думаю, что будет результативная ничья - 2:2", - считает Федецкий.
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