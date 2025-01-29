Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Лиль" проведет домашний поединок с "Фейеноордом" в заключительом туре Лиги чемпионов-2024/25.

Обе команды имеют равное количество баллов - 13. Нидерладнцы идут на 11-й строчке, французы - на 12-й.

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 8.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур

29.01.2025

Вильнёв-д'Аске, "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "Фейеноорд"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8