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Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: пресслужби ФК "Лілль"

Новина українською

"Лиль" проведет домашний поединок с "Фейеноордом" в заключительом туре Лиги чемпионов-2024/25.

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Обе команды имеют равное количество баллов - 13. Нидерладнцы идут на 11-й строчке, французы - на 12-й.

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 8.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Вильнёв-д'Аске, "Пьер Моруа"
"Лилль" 22:00 "Фейеноорд"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8

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Трансляция матча Лилль - Фейеноорд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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