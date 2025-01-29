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Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Лілль"
"Лиль" проведет домашний поединок с "Фейеноордом" в заключительом туре Лиги чемпионов-2024/25.
Обе команды имеют равное количество баллов - 13. Нидерладнцы идут на 11-й строчке, французы - на 12-й.
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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 8.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 8-й тур
29.01.2025
Вильнёв-д'Аске, "Пьер Моруа"
"Лилль" 22:00 "Фейеноорд"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8
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