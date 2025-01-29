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Барселона - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Аталанта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды перед последним туром находятся в первой восьмерке турнирной таблицы Лиги чемпионов. После победы над "Бенфикой" каталонцы уже гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, тогда как "Аталанте" нужна только победа над "Барселоной", иначе, с большой вероятностью, придется весной играть на стадии 1/16 финала.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00 Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" — "Аталанта"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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